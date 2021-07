Maltempo nel Regno Unito, violenti temporali a Londra: allagamenti e trasporti in tilt [FOTO]

MeteoWeb

Piogge torrenziali hanno colpito ieri l’Inghilterra meridionale dopo giorni di caldo eccezionale.

Forti temporali hanno causato allagamenti in tutta Londra, determinando importanti disagi nei trasporti cittadini.

La polizia metropolitana ha affermato che il maltempo ha causato “gravi disagi” sulla North Circular Road, una delle strade principali del centro di Londra. Diverse stazioni della metropolitana, inoltre, sono state pesantemente allagate e sono state costrette a interrompere i loro servizi. “Con più linee di autobus deviate e alcuni servizi della metropolitana e delle ferrovie interessati e le stazioni chiuse, consigliamo vivamente ai passeggeri di controllare le informazioni più recenti prima di mettersi in viaggio per essere sicuri di fare un viaggio senza intoppi“, ha affermato il portavoce dei Trasporti di Londra (TfL) citato dalla CNN.

L’acqua ha sommerso le strade, creando problemi anche in due ospedali nella parte orientale della città, il Whipps Cross e al Newham Hospital.