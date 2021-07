Maltempo in Piemonte: grandine e strade allagate a Torino e Vercelli – FOTO & VIDEO

MeteoWeb

Un violento temporale con grandinata si sta abbattendo in queste ore su Torino mandando in tilt il traffico, tanto che nel centralissimo e trafficato corso Regina Margherita i semafori si sono spenti. Ci sono allagamenti nella zona dei Giardini Reali. Gli automobilisti hanno cercato riparo dalla grandine sotto i sottopassi fermandosi a bordo della carreggiata per evitare danni alle macchine. Difficolta’ nella viabilita’ di tutti i corsi principali anche perche’ la forte pioggia ha causato allagamenti con i tombini che non sono riusciti a raccogliere l’acqua.

E il maltempo, in particolare con la grandine, ha colpito altre zone del Piemonte. Ecco il VIDEO che arriva da Vercelli, dove in questo momento è in corso una violenta grandinata: