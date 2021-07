Maltempo in Puglia: non solo Gargano, forti temporali e crollo termico in Salento [LIVE]

MeteoWeb

Non solo Gargano: anche il Salento è bersagliato dal maltempo che in queste ore sta colpendo la Puglia.

Aria fortemente instabile con una serie di celle in rapida formazione si registra su tutto l’entroterra ionico, con temporali localmente forti in tra alto Salento e Valle d’Itria.

Al momento si segnalano 54 mm di pioggia a Soleto (LE), 42 mm a Galatone (LE), 32 mm a Galatina (LE), 26 mm a Veglie zona Madonna dei Greci (LE) con temperature che sono crollate anche di 10 gradi e sotto i +20°C (a Galatone la colonnina di mercurio è scesa da +29°C a +19°C in circa mezz’ora).

