Maltempo, inondazioni e frane in Guatemala: 8 morti e oltre 5.600 sfollati da maggio

MeteoWeb

La stagione delle piogge in corso in Guatemala sta facendo registrare inondazioni, frane e danni alle infrastrutture: le forti precipitazioni che stanno colpendo il Paese da maggio hanno causato finora 8 morti e oltre 5.600 sfollati, secondo quanto ha riferito la Protezione civile. Soltanto negli ultimi due giorni 266 persone sono state colpite e 55 case sono state danneggiate nei dipartimenti di Peten e Alta Verapaz, per un totale di 1.794 abitazioni, 56 scuole, 98 strade e 11 ponti lesionati o distrutti.

Ogni anno la stagione delle piogge provoca ingenti danni e decine o centinaia di vittime nel piccolo Paese centroamericano.