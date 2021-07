Maltempo: la Lombardia chiede lo stato di emergenza per le province di Como, Varese, Lecco, Sondrio, Cremona e Mantova

MeteoWeb

La Lombardia ha formalizzato la richiesta dello stato di emergenza per le province di Como, Varese, Lecco, Sondrio, Cremona e Mantova: lo ha annunciato questa mattina il presidente della Regione Attilio Fontana, durante un sopralluogo nei territori colpiti dal maltempo. “Era doveroso esprimere di persona la vicinanza della Regione a tutta la popolazione che, soprattutto in queste zone, ha subito ingenti danni,” ha affermato il governatore. “Sia per quanto di nostra diretta competenza, sia per quanto riguarda interventi di carattere nazionale ci muoveremo per attivare tutte le procedure necessarie. La nostra attenzione sarà massima“.