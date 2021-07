Maltempo Puglia: la regione stanzia 200mila euro per danni a due comuni del Gargano

MeteoWeb

A seguito della forte ondata di maltempo che ha colpito la Puglia, la regione ha deciso di stanziare 200mila euro per i danni causati e che hanno messo particolarmente in ginocchio due comuni del Gargano, San Marco in Lamis e Rignano, nel foggiano, lo scorso 19 luglio. La somma costituisce una prima tranche e scaturisce dal sopralluogo del vicepresidente della Regione, anche titolare delle deleghe al bilancio e alle infrastrutture, Raffaele Piemontese, e dell’assessore pugliese al Welfare, Rosa Barone, insieme al dirigente della Protezione civile pugliese, Mario Lerario.

“Le 2 amministrazioni comunali stanno lavorando per una stima puntuale dei danni a supporto del riconoscimento dello stato di emergenza”, ha spiegato il sindaco di San Marco in Lamis, Michele Merla, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. “Nessuno resterà indietro e volteremo pagina rispetto a questa tragica esperienza. Non è forte chi non cade, ma chi cadendo ha la forza di rialzarsi“, ha concluso il sindaco.