Maltempo Puglia, nubifragio si abbatte sul Gargano: allagamenti e frane sul versante nord, situazione critica a San Marco in Lamis [FOTO]

Dopo i nubifragi dello scorso fine settimana in Puglia, e in particolare nel Gargano, continua a piovere, e la situazione tenderà a rimanere instabile ancora nelle prossime ore a causa del vortice attualmente sul Centro/Sud Italia.

Il maltempo sta insistendo in particolare sul versante nord del Gargano: sono numerosi gli allagamenti e le frane segnalate finora, sono interrotte alcune linee ferroviarie e si registrano disagi in alcune strade (Sp26 e Sp272).

Situazione critica a San Marco in Lamis: la violenza dell’acqua ha allagato box, scantinati e locali al piano terra. Sul posto, stanno operando i Vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile. Alcuni massi si sono staccati da una parete rocciosa in via Leonardo Sciascia. Isolato Borgo Celano, una frazione di San Marco in Lamis.

