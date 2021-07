Maltempo Puglia: tromba marina a Gallipoli, davanti alla spiaggia della Purità

MeteoWeb

Fortunatamente non ha causato danni a cose o a persone la tromba marina che si è formata nella tarda mattinata a Gallipoli, nello specchio d’acqua lungo le mura del borgo antico in Salento, davanti alla spiaggia della Purità. Il vortice ha colto di sorpreso i numerosi turisti che oggi, per via del maltempo, hanno preferito disertare le spiagge per visitare la città e il suo caratteristico centro storico, e oltre alla passeggiato hanno potuto immortalare il passaggio della tromba d’aria.