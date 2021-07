Maltempo, stato di allerta in 9 regioni della Francia per rischio inondazioni

MeteoWeb

E’ scattato lo stato di allerta in nove regioni francesi per il rischio di inondazioni nelle regioni al confine con il Belgio e con la Germania, travolta da ‘catastrofiche’ piogge torrenziali. Il servizio meteorologico di Parigi, in un bollettino diramato nel pomeriggio, ha dichiarato l’allerta arancione per nove regioni nordorientali, esortando i residenti a essere vigili.