Maltempo Svizzera, Canton Ticino in ginocchio: nubifragi e gravi danni nel Mendrisiotto, situazione critica a Breggia [VIDEO]

L’ondata di forte maltempo che sta imperversando nel Comasco, sta provocando danni e disagi anche nell’area del Ticino e in tutta la Svizzera: Breggia è tra le località più colpite, anche se danni, frane ed esondazioni sono segnalate in varie località, tra cui Morbio Superiore, Caneggio, Sagno, Bruzella, Muggio.

I cittadini delle aree colpite sono stati invitati a non uscire di casa e a spostarsi solo in caso di urgenza.

Il fiume Breggia si è ingrossato a causa delle intense piogge delle scorse ore: la portata a Chiasso durante la notte era attorno ai 10 metri cubi al secondo, e in breve è passata a 115 metri per poi sfiorare i 150, circa 300 volte la media mensile di luglio.

Il Faloppia a Chiasso, da meno di 2 metri cubi al secondo, alle 10 ha superato 86 metri cubi al secondo.

Segnalati allagamenti a Morbio Inferiore, Balerna, Coldrerio, Novazzano e a Vacallo.

I vigili del fuoco di Chiasso hanno ricevuto almeno un centinaio di richieste di soccorso.

Il Ticino negli ultimi 2 giorni ha registrato più precipitazioni di tutta la Svizzera.

