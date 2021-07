Maltempo, temporali al Nord: in Piemonte e Veneto le località più colpite [FOTO]

Temporali lampo al Nord, in particolare nella Pianura Padana, dove deboli piogge in transito sul Basso Piemonte tra Cuneese, Astigiano e Alessandrino, Torinese, Vercellese, Biellese e Novarese, si sono trasformate in qualche caso in temporali lampo.

Come da previsioni piogge e temporali sparsi a partire da ovest si sono verificati in particolare nel pomeriggio, con nuvole minacciose che incombevano fin dal mattino. Ad aver colto di sorpresa sono stati i fenomeni localmente intensi. Ma sul Piemonte è solo un’instabilità passeggera, perché da domani ritorna il bel tempo con sole e caldo, con massime che saranno comprese tra i 32/33º e minime tra i 16/18º.

Fenomeni temporaleschi si sono verificati anche in Veneto, dove sono ancora in corso. Nel pomeriggio il grosso dei fenomeni si è concentrato a ovest del Lago di Garda, ma in serata si sono spostati verso Est, coinvolgendo gran parte del Veneto. Nel trevigiano le zone più colpite.