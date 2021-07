Maltempo Turchia: inondazioni nella regione orientale del Mar Nero, oltre 200 evacuati [FOTO]

MeteoWeb

A causa di diffuse inondazioni oltre 200 persone sono state evacuate nella regione orientale del Mar Nero, in Turchia: lo ha affermato in una nota la protezione civile turca, secondo quanto riporta l’agenzia stampa Anadolu.

Il fiume Arhavi è esondato per le intense precipitazioni, causando danni nel distretto nella provincia di Artvin.

Segnalate anche interruzioni di energia elettrica nella regione: il Ministero dell’Energia e delle risorse naturali ha confermato che oltre 3mila famiglie sono rimaste senza elettricità a causa delle inondazioni nelle province di Artvin e Rize.