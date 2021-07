Maltempo Valle d’Aosta: frana a La Salle, auto investita dal fango

MeteoWeb

A causa di una frana, verificatasi nel corso della notte, è stata chiusa temporaneamente al traffico, in entrambe le direzioni, la SS26 ”della Valle d’Aosta” al km 124,900, nel comune di La Salle. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per le prime attività di rimozione del materiale franoso che ha invaso la sede stradale. Il traffico viene deviato temporaneamente sulla viabilità locale del comune di La Salle per i veicoli leggeri e sull’Autostrada A5 per i mezzi pesanti con ingresso a St.Pierre e Morgex.

La frana di fango ha investito un’auto in transito: “Il conducente è rimasto illeso ed è uscito autonomamente dal veicolo,” ha spiegato il sindaco, Loris Salice. L’auto, che procedeva in direzione Aosta, è stata bloccata dallo smottamento intorno alle 22. “Proprio a quell’ora abbiamo registrato 4,4 millimetri di pioggia,” ha affermato il primo cittadino. “Ora aspettiamo il sopralluogo del geologo per valutare la situazione“.