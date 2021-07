Maltempo, vento forte e danni in Trentino Alto Adige: tetti scoperchiati e numerosi alberi abbattuti

Violenta ondata di maltempo nella notte in Trentino: danni e disagi si sono registrati a Linfano, dove la forza del vento ha scoperchiato il tetto di un supermercato.

Ingenti danni anche in un’azienda tipografica a Scurelle. Numerosi gli alberi caduti. Chiusa la strada del passo Manghen per consentire ai vigili del fuoco di recuperare gli alberi crollati e finiti sulla strada di Telve.

Numerosi gli interventi dei pompieri anche in Alto Adige per alberi caduti a causa del forte vento: una decina solo a Bolzano, una quarantina in tutta la Provincia. Alcune piante hanno interrotto via Cadorna, via Alessandria e la strada che conduce alla centrale idroelettrica di S. Antonio.

Vicino a Braies una persona colpita da un albero è rimasta ferita lievemente.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: