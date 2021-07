Marte: Perseverance inizia la ricerca di segni di vita, al lavoro anche “SHERLOC” e “WATSON”

MeteoWeb

Oltre ad analizzare le rocce utilizzando i raggi X e la luce ultravioletta, il rover Perseverance della NASA scatterà foto molto ravvicinate alle superfici rocciose che potrebbero mostrare prove di attività microbiche nel passato del cratere Jezero, il sito di atterraggio del rover su Marte.

Il cratere è largo 49 km, ed è situato sul bordo occidentale di Isidis Planitia.

Gli scienziati planetari ritengono che l’area fosse un tempo inondata dall’acqua e ospitasse un antico delta di un fiume.

“Se c’è stata vita nel cratere Jezero, le prove potrebbero essere lì“, ha affermato Abigail Allwood, ricercatrice presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA. “Lo strumento a raggi X di Perseverance, chiamato Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry (PIXL), ha fornito risultati scientifici inaspettatamente solidi mentre era ancora in fase di test“.

“Situato all’estremità del braccio, lo strumento delle dimensioni di un portavivande ha lanciato raggi X su un piccolo bersaglio di calibrazione – utilizzato per testare le impostazioni dello strumento – a bordo del rover ed è stato in grado di determinare la composizione della polvere marziana attaccata al bersaglio“.

“Abbiamo ottenuto la nostra migliore analisi della composizione della polvere marziana prima ancora che osservasse la roccia“. “Questo è solo un piccolo assaggio di ciò che PIXL, combinato con gli altri strumenti del braccio, dovrebbe rivelare, mentre si concentra su caratteristiche geologiche promettenti nelle settimane e nei mesi a venire“.

Per ottenere un profilo dettagliato delle consistenze, dei contorni e della composizione della roccia, le mappe PIXL delle sostanze chimiche in una roccia possono essere combinate con le mappe minerali prodotte dallo strumento Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals (SHERLOC) e dal suo partner, WATSON.

SHERLOC utilizza un laser ultravioletto per identificare alcuni dei minerali nella roccia, mentre WATSON acquisisce immagini ravvicinate che gli scienziati possono utilizzare per determinare la dimensioni, rotondità e consistenza, che possono aiutare a determinare come si è formata la roccia.

“I primi scatti di WATSON hanno già fornito una serie di dati a partire dalle rocce marziane, come la varietà di colori, dimensioni e persino la presenza di ‘cemento’ tra granuli“, hanno spiegato i ricercatori. “Tali dettagli possono fornire importanti indizi sulla storia della formazione, sul flusso d’acqua e sugli antichi ambienti marziani potenzialmente abitabili“.

Combinate con quelli di PIXL, tali informazioni possono fornire un’istantanea ambientale e persino storica più ampia del cratere Jezero.

“Di cosa è fatto il fondo del cratere? Com’erano le condizioni sul fondo del cratere?“, chiede il ricercatore principale di SHERLOC, il Luther Beegle, anche lui del Jet Propulsion Laboratory della NASA. “Ciò ci dice molto sui primi giorni di Marte e potenzialmente su come si è formato“. “Se abbiamo un’idea di com’è la storia di Marte, saremo in grado di comprendere il potenziale per trovare prove di vita“.