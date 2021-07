Si vaccina a 22 anni per andare in vacanza in Grecia ma muore poche ore dopo: Francia sotto shock per Maxime Beltra. Il padre: “criminali corrotti, il volto di mio figlio sia bandiera della libertà di vivere, di pensare e di ribellarsi”

MeteoWeb

Maxime Beltra è un giovane francese di 22 anni deceduto lunedì 26 luglio poche ore dopo aver ricevuto la seconda dose del vaccino anti Covid di Pfizer a Sète, città costiera dell’Occitania situata nei pressi di Montpellier. L’inoculazione nel pomeriggio, il decesso improvviso alle 23:00 della stessa sera per uno “shock allergico” secondo quanto spiegato dai primi soccorritori. Le autorità hanno aperto un’inchiesta e segnalato il caso all’ANSM, l’agenzia nazionale francese per la sicurezza dei medicinali.

Maxime Beltra era sano, senza patologie, e aveva scelto di vaccinarsi per poter andare in vacanza in Grecia con un suo amico. Il padre Frédéric Beltra ha pubblicato su facebook un video di tre minuti e mezzo mostrando il Green Pass ottenuto dal ragazzo: “sono pazzo di rabbia” dice il padre che accusa il vaccino e parla di “criminali corrotti” riferendosi ai politici che stanno ponendo limitazioni ai non vaccinati. In modo particolare, Frédéric Beltra ha detto: “è criminale mettere sul mercato vaccini non certificati che non sono stati verificati e che uccidono giovani di 22 anni in ottima forma a fronte di un virus che uccide meno dell’1% della popolazione e nessun giovane. Pubblico la sua foto affinchè possa il suo volto andare in tutto il mondo ed essere la bandiera della libertà di vivere, di pensare e di ribellarsi”.

La Francia, nonostante il Green Pass imposto dal presidente Macron per molte attività sociali come bar e ristoranti, è il Paese con il più basso numero di vaccinati tra i principali stati europei: soltanto il 59% dell’intera popolazione francese ha ricevuto almeno la prima dose, un dato molto più basso rispetto a Germania (61%), Italia, Svezia e Norvegia (63%), Irlanda (66%), Spagna (67%), Regno Unito, Paesi Bassi e Belgio (69%), Danimarca (72%) e Islanda (78%). La Francia è stato anche il Paese con le più feroci e partecipate contestazioni all’introduzione del Green Pass.