Meteo, l’estate estrema dell’Italia continua: caldo in aumento per almeno altri 10 giorni al Centro/Sud, ancora forte maltempo al Nord

Il meteo estremo dell’estate 2021 sull’Italia continua: il Nord è letteralmente flagellato dal maltempo con violenti temporali, grandinate impressionanti, trombe d’aria distruttive, frane e inondazioni in tutte le Regioni settentrionali mentre il Centro e del Sud è nella morsa di un caldo africano particolarmente asfissiante. Oggi la colonnina di mercurio ha raggiunto i +41°C a Foggia, +40°C a Cosenza, +39°C a Lecce, Siracusa e Benevento, +38°C a Matera, +37°C a Taranto, Caserta e Jesi, +36°C a Rimini e Reggio Calabria, +35°C a Roma, Napoli e Firenze.

Nei prossimi giorni le temperature aumenteranno ulteriormente in tutto il Centro/Sud: la prima impennata è attesa per Venerdì 30 Luglio, poi ancor più significativa Domenica 1 Agosto, quando una bolla di caldo particolarmente intenso giungerà sull’Italia centro/meridionale dove si stabilizzerà per tutta la prossima settimana.

Contestualmente, proprio Domenica una nuova ondata di maltempo colpirà in modo molto pesante il Nord a causa di un fronte d’aria fredda proveniente dalla Penisola Scandinava. E avremo ancora nubifragi, grandinate e trombe d’aria a rovinare le vacanze di un’estate già tormentata dall’incubo della pandemia.

