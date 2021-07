Meteo, studio scientifico scopre il livello di temperatura e umidità “fatale” per l’uomo

Il cambiamento climatico causa un aumento dello stress da calore negli esseri umani, negli animali e nelle piante. “Abbiamo esaminato le temperature preferite e dannose negli esseri umani, bovini, suini, pollame e colture agricole e abbiamo scoperto che sono sorprendentemente simili“, afferma Senthold Asseng, docente di agricoltura digitale presso l’Università Tecnica di Monaco (TUM). Le temperature confortevoli per gli esseri viventi sono comprese tra 17 e 24 gradi Celsius.

Quando le temperature sono troppo calde per gli esseri umani?

Quando l’umidità dell’aria è elevata, gli individui sono esposti ad un calore leggero a circa 23 gradi Celsius e quando l’umidità dell’aria è bassa a 27 gradi Celsius. “L’esposizione degli esseri umani per lungo tempo a temperature superiori a 32 gradi Celsius con umidità estremamente elevata o superiori a 45 gradi Celsius con umidità estremamente bassa, può essere fatale“, afferma il prof. Asseng. “Eventi di calore estremo con temperature ben superiori a 40 gradi I Celsius, come si può osservare sulla costa occidentale americana, necessitano quindi di supporto tecnico sotto forma di ambienti climatizzati“.

Per ridurre l’aumento del carico termico, il prof. Asseng cita altre strategie, come l’aumento dell’ombreggiamento naturale da parte degli alberi o l’ombreggiatura strutturale. Riprogettare le città e gli edifici in modo che siano più passivi alla temperatura, ad esempio con colori più chiari e riflettenti del tetto e delle pareti o un migliore isolamento di pareti e tetto, può ridurre il carico termico.

In che modo le alte temperature influenzano gli animali?

Bovini e suini sono esposti al calore a 24 gradi Celsius con elevata umidità e 29 gradi Celsius con bassa umidità. La produzione di latte delle mucche può diminuire dal 10 al 20 percento quando sono esposte al calore e anche le prestazioni di ingrasso dei suini sono ridotte. La finestra di temperatura confortevole per il pollame è compreso tra 15 e 20 gradi Celsius. I polli subiscono un leggero carico di calore a 30 gradi Celsius, da 37 gradi sentono un forte carico di calore e la velocità di deposizione diminuisce.

Nel complesso, lo stress da calore porta a una crescita ridotta di bovini e vacche da latte, suini, polli e altri animali, il che significa rese e prestazioni riproduttive inferiori. “Ci sono esempi di adattamenti evolutivi al clima caldo nei mammiferi terrestri. Le galline glabre della Transilvania sono più tolleranti al calore rispetto ad altri polli a causa di una complessa mutazione genetica che sopprime la crescita delle piume. Sono naturalmente ‘climatizzati’ perché privi delle piume sul collo”, afferma il prof. Asseng.

In che modo il mondo vegetale reagisce ad un grande caldo?

“Nel caso delle colture, la zona di temperatura ottimale e i valori di soglia della temperatura sembrano essere più diversi a causa delle differenze tra specie e varietà“, spiega il prof. Asseng.

Alcune piante ‘fredde’ come il grano, ad esempio, prosperano meglio a temperature più fresche. Le piante calde come il mais sono sensibili al gelo, ma possono resistere a temperature più calde. Le strategie di adattamento per lo stress da calore nella produzione agricola includono la modifica della data di impianto per evitare lo stress da caldo più avanti nella stagione, se possibile, l’irrigazione, il passaggio a piante più tolleranti al calore o l’allevamento per la tolleranza al calore.

In che modo il cambiamento climatico influisce sulla vita sulla Terra?

“Entro la fine del secolo, dal 45 al 70 percento della superficie terrestre globale potrebbe essere influenzata da condizioni climatiche in cui gli esseri umani non possono più sopravvivere senza ausili tecnici come l’aria condizionata. Attualmente è del 12 percento“, afferma il prof. Asseng. Ciò significa che in futuro dal 44 al 75 percento della popolazione umana sarà cronicamente stressato dal caldo. Ci si può aspettare un aumento simile dell’esposizione al calore per bovini, pollame, colture e altri organismi viventi.

“L’adattamento genetico al mutato clima richiede spesso molte generazioni e il tempo a disposizione è troppo breve per molte forme di vita superiori. Se gli attuali sviluppi climatici continuano così, molti esseri viventi potrebbero essere gravemente colpiti dal cambiamento di temperatura o addirittura scomparire dalla Terra”, riassume il prof. Asseng.