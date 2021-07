Meteo: in Alto Adige a Luglio circa il 30% di pioggia in più del solito

MeteoWeb

Nel mese di luglio, in Alto Adige, le temperature sono state vicine alla media, riassumono i meteorologi dell’Ufficio meteorologia e prevenzione valanghe dell’Agenzia per la Protezione Civile nel loro consueto bilancio mensile del meteo. Dato che le precipitazioni si sono verificate principalmente sotto forma di temporali, ci sono state differenze maggiori nelle varie località della provincia, ma nel complesso ha piovuto circa il 30% in più del solito in tutto l’Alto Adige.

Temperatura massima di quasi 35 gradi

La temperatura più alta di 34,8 gradi è stata registrata il 15 luglio a Ora. La temperatura più bassa di questo mese è stata registrata proprio all’inizio di luglio a San Martino in Badia con 5,9 gradi. Non c’è stata un’ondata di calore prolungata a luglio.

Diagrammi climatici online

Due mesi fa l’Ufficio meteorologia e prevenzione valanghe ha messo online i diagrammi climatici con informazioni su temperature e precipitazioni per Bolzano, Merano, Silandro, Bressanone, Vipiteno, Brunico e Dobbiaco. I diagrammi sono aggiornati quotidianamente e mostrano se i dati attuali sono sopra o sotto la media a lungo termine: meteo.provincia.bz.it/diagrammi-clima

Le previsioni meteo

Il mese di luglio si concluderà domani (31 luglio) con un misto di nuvole e sole: sabato inizierà con nuvole residue o macchie di nebbia in alcune zone, successivamente il sole splenderà a tratti. Nel pomeriggio si svilupperanno cumulonembi e qualche temporale. Durante la notte, la pioggia può diventare più frequente nelle regioni meridionali. Agosto inizia con temperature più fresche: domenica mattina (1° agosto) un fronte freddo con rovesci di pioggia e possibili temporali passerà da nord-ovest, dopo di che il cielo inizierà a schiarirsi lentamente. Lunedì porterà molto sole con poche possibilità di rovesci, più nuvole e anche qualche temporale sono previsti per martedì.