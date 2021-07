Meteo, le temperature massime di oggi in Italia: +29°C a Novara, +24°C a Vibo Valentia, +26°C a Roma

MeteoWeb

Come da previsioni, il vortice instabile nord-europeo che ha colpito nei giorni scorsi il centro Europa in maniera intensa e violenta, sta per raggiungere l’Italia, apportando un nuovo significativo peggioramento del tempo, soprattutto in riferimento alle regioni centro-meridionali, con conseguente abbassamento delle temperature.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, venerdì 16 luglio 2021, in alcune località italiane: