Meteo, le temperature minime di oggi: +25°C a Taranto, +20°C a San Benedetto del Tronto, +17°C a L’Aquila

Prosegue l’impennate delle temperature in tutta Italia, per via dell’onda calda nordafricana anomala, che porterà un weekend rovente su molte regioni, alla quale si somma un crescente flusso instabile atlantico, in particolare verso le regioni settentrionali.

Di seguito le temperature minime registrate oggi, 24 Luglio 2021, in alcune località italiane: