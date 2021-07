Meteo, le temperature minime di oggi: +20°C a Roma, +21°C a Milano, Trento e Trieste

Con la giornata di oggi hanno fatto il loro ingresso sulla nostra penisola correnti fresche in quota di origine atlantica, grazie alle quali si sono sviluppate celle temporalesche che dalle Alpi scenderanno verso le zone pianeggianti in tarda serata. Diminuiscono dunque le temperature in tutta Italia.

Di seguito le temperature minime registrate oggi, 3 Luglio 2021, in alcune località italiane: