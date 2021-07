Meteo, è un sabato di super caldo in tutt’Italia ma il picco dell’ondata di calore sarà domani: allarme al Sud, verso i +45°C

MeteoWeb

Clima rovente in quasi tutt’Italia nell’ultimo giorno di luglio: abbiamo +41°C a Foggia, in Puglia, e a Caltanissetta in Sicilia. In Calabria spiccano i +40°C di Cosenza ma anche al Nord il clima è bollente con +37°C a Imola e Faenza in Romagna. Le temperature sono in sensibile aumento su tutto il territorio nazionale e il culmine di questa nuova ondata di calore sarà tra stasera e domani, domenica 1 agosto: dopo una notte tropicale, domattina avremo picchi di +45°C al Sud e soprattutto in Sicilia, mentre in Puglia e Calabria le temperature massime della prima giornata di agosto arriveranno a +44°C nelle zone interne.

Al Nord, invece, sarà una domenica più fresca e gradevole dopo i forti temporali della notte: le massime faranno fatica a raggiungere persino i +30°C tra Piemonte e Lombardia, e li supereranno di un soffio tra Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia.