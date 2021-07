Meteo Veneto, Arpav: oggi “attese alcune piogge più probabilmente sui monti”

“Fino a lunedì circolazione in prevalenza anticiclonica; cielo sereno o poco nuvoloso eccetto addensamenti e alcune piogge a tratti sui monti nelle ore pomeridiane, temperature in aumento. In tale quadro, una particolarità per domenica fino al primo mattino: il Veneto sarà lambito dalla parte più meridionale di una bassa pressione in avvicinamento da nord-ovest, attese alcune piogge più probabilmente sui monti. Martedì una nuova depressione proveniente da nord-ovest porterà parecchie piogge più probabilmente nella seconda metà di giornata ed un successivo calo termico che proseguirà mercoledì, quando si alterneranno piogge e rasserenamenti“.

Queste le previsioni di Arpav per il Veneto, nei prossimi giorni.

Pomeriggio/sera di Sabato 10 – Generalmente sereno o poco nuvoloso, sui monti a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso con locali piovaschi/rovesci/temporali. Le temperature rispetto a venerdì ed alla norma saranno più alte in modo leggero/moderato.

Domenica 11 – Cielo: Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso; a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso, sulla pianura fino al primo mattino mentre sui monti fino al primo mattino e di pomeriggio.

Precipitazioni: Fino all’alba in pianura probabilità bassa (5-25%) per piogge locali su Veronese e zone limitrofe, sulle Prealpi probabilità medio-bassa (25-50%) per piogge sparse, sulle Dolomiti probabilità medio-alta (50-75) per piogge diffuse. In seguito sulla pianura assenti, sui monti probabilità bassa (5-25%) per piogge locali di pomeriggio. Si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali.

Temperature: In aumento leggero/moderato rispetto a sabato; sopra la media, di pomeriggio anche sensibilmente.

Venti: Deboli/moderati; sulla pianura con direzione variabile, nelle valli a regime di brezza, in alta montagna da ovest.

Mare: Calmo.

Lunedi 12 – Cielo: Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso di pomeriggio.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In aumento leggero/moderato rispetto a domenica.

Venti: In alta montagna fino al mattino deboli/moderati e dal pomeriggio moderati/tesi, da sud-ovest; altrove deboli/moderati, nelle valli a regime di brezza mentre sulla pianura fino al mattino da nord-est e dal pomeriggio da sud-est.

Mare: Poco mosso.

Martedi 13 – Aumento della nuvolosità e della probabilità di piogge specie nella seconda metà di giornata. Temperature in aumento prima delle piogge ed in calo dopo le piogge con minime a tarda sera.

Mercoledi 14 – Alternanza di nuvole e rasserenamenti con varie piogge a tratti, temperature in calo. Previsore: Stefano Veronese