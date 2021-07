Meteo Veneto: nuvolosità fino a parte di domenica, tempo più stabile da lunedì

MeteoWeb

La circolazione attuale sul continente europeo è caratterizzata da un’area depressionaria, che si allontanerà gradualmente nei prossimi giorni; sul Veneto avremo ancora una significativa nuvolosità fino a parte di domenica e sarà ancora probabile qualche precipitazione. Tra domenica e lunedì si instaura un flusso nordoccidentale più asciutto, con tempo più stabile e scarsa nuvolosità.

Pomeriggio/sera di Sabato 17

Cielo irregolarmente nuvoloso, con nubi alternate a parziali schiarite. Nel corso della giornata possibili piogge locali o sparse, anche localmente a carattere di rovescio, sulle zone Alpine e Prealpine; non si esclude qualche modesta breve pioggia altrove.

Domenica 18

Cielo: In pianura ampie schiarite con cielo in prevalenza poco nuvoloso al mattino, e presenza di nubi medio-alte in transito nelle ore pomeridiane; parzialmente nuvoloso in montagna, con maggiori annuvolamenti al pomeriggio.

Precipitazioni: Probabilità del 20-40% di piovaschi/rovesci in montagna e sulle zone pedemontane, specie nelle ore centrali e pomeridiane; non si esclude qualche modesta isolata pioggia sulla pianura centro settentrionale nel pomeriggio.

Temperature: Stabili o in lieve aumento in pianura; in montagna in generale lieve aumento.

Venti: In quota nord-orientali da tesi al mattino a moderati nella seconda parte della giornata; in pianura in prevalenza deboli/moderati dai quadranti settentrionali.

Mare: In prevalenza poco mosso, a tratti mosso al largo.

Lunedi 19

Cielo: Tempo stabile con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso; qualche annuvolamento in montagna dalle ore centrali.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime stabili salvo in aumento sulla bassa pianura; massime stabili salvo in aumento sulle Dolomiti,

Venti: In quota in prevalenza deboli/moderati dai quadranti settentrionali. In pianura deboli di direzione variabile, salvo qualche rinforzo da nord est sulle zone costiere ed orientali.

Mare: Poco mosso, fino a mosso sulle zone meridionali.

Martedi 20

Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche annuvolamento durante le ore più calde sulle zone montane. Possibili locali modeste precipitazioni sui rilievi nel pomeriggio. Temperature con variazioni locali nelle minime, e stabili o in lieve calo nelle massime.

Mercoledi 21

Tempo variabile con annuvolamenti e schiarite; possibili precipitazioni locali, fino a sparse nel pomeriggio, con qualche fenomeno a carattere di rovescio o temporale. Temperature minime in locale aumento in pianura, massime stabili o in contenuta diminuzione. Previsore: FD