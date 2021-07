Meteo Veneto: precipitazioni diffuse tra lunedì e martedì

MeteoWeb

“Da domenica, e ancor più da lunedi, il flusso in quota assumerà direzione sudoccidentale, e sarà associato a maggiore umidità ed instabilità, con precipitazioni diffuse tra lunedi e martedi; nei giorni seguenti si avranno tempo più stabile e temperature temporaneamente più miti“. E’ quanto si legge in una nota del ARPAV – Dipartimento per la Sicurezza del Territorio SERVIZIO METEOROLOGICO METEO VENETO

Pomeriggio/sera di Sabato 24

In pianura tempo in parte soleggiato con un po’ di nubi medio-alte e qualche annuvolamento pomeridiano specie sulle zone occidentali; in montagna e sulle zone pedemontane maggiore variabilità e annuvolamenti. Probabilità contenuta di rovesci sparsi e locali temporali sulle zone montane e pedemontane; non si esclude qualche piovasco/rovescio sulla pianura occidentale mentre i fenomeni saranno generalmente assenti altrove. Temperature in contenuto aumento.

Domenica 25

Cielo: Cielo da poco nuvoloso al primo mattino a nuvoloso con locali annuvolamenti e transito di nubi alte; gli addensamenti saranno più significativi nel pomeriggio in particolare sulle zone montane pedemontane e occidentali.

Precipitazioni: Sulle zone montane e pedemontane probabili precipitazioni dalle ore centrali/pomeridiane, a prevalente carattere di rovescio o temporale; possibili locali rovesci e temporali anche sulla pianura occidentale e settentrionale verso sera.

Temperature: In aumento in pianura, stabili o in calo sui rilievi.

Venti: In prevalenza deboli/moderati orientali in pianura, con qualche rinforzo da sudest sulle zone costiere; tesi da sud-ovest in quota, in parziale attenuazione al pomeriggio.

Mare: Poco mosso, fino a mosso al largo.

Lunedi 26

Cielo: Giornata instabile, con cielo già nuvoloso o molto nuvoloso al mattino, sulle zone montane e occidentali, e in seguito copertura nuvolosa via via più diffusa anche sulle zone centrali e orientali della pianura.

Precipitazioni: A partire da ovest, precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, da sparse a diffuse, che tenderanno ad interessare progressivamente tutta la regione, specie dalle ore centrali e pomeridiane.

Temperature: Valori minimi senza notevoli variazioni, massime generalmente in calo.

Venti: In quota moderati/tesi da sud-ovest; in pianura deboli/moderati di direzione variabile, con qualche rinforzo da est sulle zone costiere.

Mare: Poco mosso.

Martedi 27

Tempo molto instabile con cielo molto nuvoloso o coperto specie al mattino, e schiarite in pianura dalle ore centrali; nuvolosità più persistente sui rilievi. Precipitazioni sparse, a tratti diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, in diradamento dal pomeriggio e quasi assenti in serata. Temperature in ulteriore diminuzione in pianura, stabili le massime e in lieve aumento nelle minime in montagna.

Mercoledi 28

Giornata più stabile e abbastanza soleggiata in pianura; sulle zone montane e pedemontane residua nuvolosità, specie sulle zone Bellunesi, con schiarite dalle ore centrali. Possibili locali precipitazioni, residue e di modesta entità, fino al mattino, e locali rovesci o temporali sui rilievi al pomeriggio. Previsore: FD