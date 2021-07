Meteo Veneto, forti temporali nel pomeriggio-sera di oggi: da lunedì 5 luglio torna l’anticiclone

Dal pomeriggio e nella serata di domenica 4 nuova fase di instabilità con precipitazioni anche diffuse sul Veneto, a prevalente carattere di rovescio e temporale. I temporali potranno essere organizzati e localmente intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento, grandinate), con quantitativi di pioggia localmente anche consistenti.

Dopo il passaggio di un impulso instabile in arrivo da ovest nel pomeriggio/sera di domenica, che porterà precipitazioni diffuse con rovesci e temporali, da lunedì si riaffermerà sulla regione un campo anticiclonico che renderà nuovamente il tempo stabile e soleggiato nei primi giorni della settimana. Da giovedì l’alta pressione si indebolirà, permettendo l’ingresso di correnti umide sud-occidentali, responsabili di qualche annuvolamento e di tratti di instabilità in montagna.

Pomeriggio/sera di Domenica 4

Inizialmente tempo variabile con locali rovesci. Nel corso del pomeriggio un sistema temporalesco interesserà la regione a partire dalle zone occidentali per poi raggiungere anche quelle orientali entro sera. I fenomeni associati, anche a carattere di rovescio o temporale, potranno risultare localmente intensi, con quantitativi di precipitazione anche consistenti. Diradamento ed esaurimento dei fenomeni a partire dalle zone occidentali dalla serata. Temperature massime in diminuzione. Venti in quota in prevalenza moderati/tesi da sud-ovest; altrove variabili, con possibili raffiche in caso di temporali.

Lunedì 5

Cielo: Cielo sereno o al più poco nuvoloso per velature e per possibili cumuli pomeridiani sulle zone montane, salvo residui annuvolamenti prima dell’alba, specie sulle zone orientali.

Precipitazioni: Dopo l’esaurimento dei residui fenomeni sulle zone orientali nelle primissime ore, precipitazioni assenti.

Temperature: Minime in calo, massime in aumento.

Venti: In quota nella prima metà della giornata moderati/tesi da nord-ovest, poi moderati occidentali; nelle valli variabili, con temporanei moderati rinforzi dei venti settentrionali. In pianura deboli variabili, salvo eventuali raffiche sulle zone orientali nelle primissime ore, in corrispondenza degli ultimi temporali.

Mare: In prevalenza poco mosso.

Martedì 6

Cielo: Tempo stabile e ben soleggiato.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In aumento, con valori leggermente superiori alla media.

Venti: In quota moderati/tesi da sud-ovest; nelle valli a regime di brezza. In pianura orientali deboli, a tratti moderati sulle zone centro-meridionali.

Mare: Poco mosso o quasi calmo.

Mercoledì 7

Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo cumuli pomeridiani sulle zone montane. Temperature in ulteriore aumento.

Giovedì 8

Cielo poco nuvoloso. Precipitazioni in prevalenza assenti, salvo basso rischio di isolati rovesci o temporali sulle Dolomiti al pomeriggio. Temperature in aumento, con valori localmente ben superiori alla media del periodo sulla pianura meridionale.