“Impossibile condividere e commentare”: migliaia di utenti Facebook bloccati

Da ieri Facebook sta inviando a raffica segnalazioni con blocco dell’account o delle condivisioni per alcune ore o per giorni: migliaia le lamentele sui social di utenti che spiegano di essere stati bloccati per una gif innocente o per aver condiviso post sull’adozione di animali.

Molti hanno ricevuto la notifica relativa al loro account soggetto a restrizioni momentanee, altri visualizzano anche la nota che li avvisa di un ritorno alla normalità dopo un determinato periodo di tempo.

Gli utenti maggiormente colpiti dall’anomalia sembrano essere i gestori di pagine.

Il sito Downdetector – che monitora malfunzionamenti e problemi di numerosi social e servizi – ha registrato un picco di segnalazioni tra ieri e oggi.

“È impossibile condividere post da qualsiasi pagina o commentare con adesivi o gif. Così da due giorni“, “Da due giorni bloccate le condivisioni. Sembrava che la restrizione fosse di 24 ore e poi è stata posticipata ad oggi, ma non sono fiduciosa. Il MIO” REATO” Condivisione di animali che cercano casa“, si legge tra i commenti.