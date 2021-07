Morte De Donno: la Procura indaga per istigazione al suicidio, domani l’autopsia

MeteoWeb

La Procura di Mantova ha deciso di procedere per istigazione al suicidio nell’inchiesta sulla morte di Giuseppe De Donno, lo pneumologo mantovano – padre della contestata terapia del plasma iperimmune per curare i malati di Covid – suicidatosi martedi’ scorso nella sua casa di Eremo di Curtatone. Non avendo lasciato scritti in cui De Donno spiega il suo gesto, la Procura ha deciso di procedere in questa direzione, anche se tutto lascia propendere per il gesto volontario.

Domani mattina, alle camere mortuarie dell’ospedale di Mantova sarà eseguita l’autopsia sul corpo dello pneumologo. L’esame autoptico fa parte degli atti disposti dalla procura.

I funerali non si terranno prima della prossima settimana.