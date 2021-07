Giornata storia per Venezia, ok al dl Grandi navi: non passeranno davanti a San Marco e al canale della Giudecca

Si è svolto questa sera il Consiglio dei ministri durante il quale è stato approvato il decreto legge sulle Grandi navi a Venezia. Nel decreto sono stati decisi investimenti per 157 milioni per realizzare gli approdi temporanei all’interno dell’area di Marghera. Lo annuncia in una nota il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini. “Un passo indispensabile – commenta – per tutelare l’integrità ambientale, paesaggistica, artistica e culturale di Venezia, dichiarata dall’Unesco patrimonio dell’umanità”.

I primi approdi a Marghera, precisa la nota, verranno realizzati dal prossimo anno. “D’altra parte – prosegue Giovannini – gli interventi di questo governo a tutela e sviluppo di Venezia sono a tutto campo”. “La disposizione specifica per Venezia – specifica – si inserisce all’interno di un provvedimento che salvaguarda tutte le vie d’acqua dichiarate monumento nazionale. Siamo convinti che la difesa di Venezia e della sua laguna, unita a consistenti investimenti per il suo futuro economico e sociale, sia una ricchezza per tutto il Paese“. Giovannini ricorda inoltre che “il concorso di idee pubblicato il 29 giugno scorso dall’Autorita’ di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale consentira’ di individuare la migliore soluzione strutturale per approdi fuori laguna, in grado di contemperare le esigenze di tutela del patrimonio e lo sviluppo economico e sociale dell’intera area“. Il ministro ricorda quindi “le risorse messe a disposizione per il completamento del Mose e per le opere paesaggistiche collegate e i progetti per l’area di Venezia previsti nel Pnrr, tra cui gli interventi per aumentare la capacita’ portuale e la resilienza delle infrastrutture ai cambiamenti climatici. A tal fine vengono destinati 80 milioni di euro cui si aggiungono 90 milioni per l’elettrificazione delle banchine. Inoltre, nell’ambito di una convenzione con la Regione riservata al trasporto pubblico locale marittimo e lagunare, sono stati stanziati oltre 131 milioni per all’acquisto di 62 unita’ navali e il refitting di 37 Navi traghetto e motobattelli, oltre all’acquisto e alla ristrutturazione di pontoni mobili galleggianti. Infine – conclude – il governo sta procedendo per definire il collegamento ferroviario di Venezia con l’aeroporto internazionale Marco Polo”.

L’approvazione del decreto sulle Grandi navi fa di questa “davvero una giornata importante: non e’ esagerato definirla storica perche’ dopo anni di attesa dal primo agosto non passeranno piu’ Grandi navi davanti San Marco e il canale della Giudecca“. Lo dichiara Dario Franceschini, ministro della Cultura, al termine del Consiglio dei ministri lasciando Palazzo Chigi.

“Si concluderanno i lavori di completamento del Mose e si realizzera’ in tempi brevi l’Autorita’ della Laguna con la rinascita del Magistrato alle acque“. Lo afferma la nota della presidenza del Consiglio con cui si annuncia l’approvazione del dl sulle Grandi Navi a Venezia.