Novara devastata dal maltempo: downburst distrugge un supermercato, tetti divelti e disagi [FOTO & VIDEO]

Il maltempo sul Piemonte non accenna a diminuire. Ancora oggi grandine e temporali stanno interessando in particolare il biellese e il novarese. Già ieri pomeriggio vento e pioggia hanno danneggiato numerosi edifici nell’area compresa tra Novara e le zone limitrofe, non sono con alberi sradicati, tetti divelti, tralicci dell’alta tensione abbattuti, ma anche con edifici distrutti. A Novara, il supermercato Penny Market del quartiere Bicocca ha subito ingenti effetti devastanti a causa di un downburst, come si può vedere dal VIDEO in calce all’articolo. A causa della giacenza di cavi elettrici sul manto stradale, il tratto di strada compreso tra Olengo e Garbagna è stato bloccato, con conseguente formazioni di code per circa tre ore. I danni ai tetti delle abitazioni private sono stati numerosi, come è possibile vedere dalla gallery fotografica scorrevole in alto, a corredo dell’articolo.

Dopo la devastazione di ieri, dunque, anche oggi il Piemonte si prepara a contare i danni del maltempo, con fenomeni già intensi dal mattino e violente grandinate tra Biellese e Novarese.