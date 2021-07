Maltempo in Piemonte, nubifragi e forte vento nel Torinese e nell’Astigiano: strade e sottopassi allagati anche a Torino – VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali hanno colpito il Torinese e l’Astigiano nel pomeriggio, provocando nubifragi e forte vento. Tra i dati pluviometrici più significativi, aggiornati alle 19:15, segnaliamo: 50mm a Gorzano, 44mm a Santena, 43mm a San Damiano Borbore, 30mm a Bauducchi, 28mm a Poirino Banna.

Allagamenti a Torino, dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio in città e nell’hinterland per i danni provocati dal maltempo. Allagati strade e sottopassi in diverse zone, in particolare a Torino sud. Allagamenti anche a Moncalieri, dove un albero è crollato in viale Rimembranza e un altro è caduto in via Alba. I Vigili sono intervenuti anche a Beinasco per mettere in sicurezza alcuni arbusti pericolanti. Allagamenti anche a Gorzano, frazione di San Damiano d’Asti.

Un violento temporale si è abbattuto anche su Madonna dell’Olmo, frazione di Cuneo. Squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate per alberi pericolanti e tetti scoperti. Allagamenti anche a Sommariva e Racconigi.

Ecco alcune immagini del maltempo che oggi ha colpito parte del Piemonte.

