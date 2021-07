Maltempo in Piemonte, violento nubifragio nel Vercellese con grandine e raffiche di vento fino a 90km/h: scoperchiata una palestra a Vercelli [FOTO e VIDEO]

MeteoWeb

Una violenta supercella ha generato un forte maltempo tra Vercellese e Novarese, provocando danni nella provincia di Vercelli, per la quale era già stato chiesto lo stato di calamità a seguito del violento nubifragio del 7 luglio scorso. Anche oggi si è verificato un forte nubifragio, con raffiche di vento che hanno raggiunto i 90km/h e grandine di grandi dimensioni, con i chicchi che hanno raggiunto i 3-4cm di diametro.

A Vercelli, le raffiche di vento hanno completamente scoperchiato il tetto della palestra Bertinetti, facendo cadere le lamiere e la struttura in legno sulla strada adiacente. Parti del tetto sono finite sopra un’automobile in quel momento in transito, ma fortunatamente il conducente non ha riportato ferite ed è riuscito a mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti subito Vigili del Fuoco, vigili urbani, il sindaco Andrea Corsaro e l’assessore allo Sport Mimmo Sabatino. La zona è stata transennata.

Una violenta grandinata ha colpito la zona di Santhià, come dimostrano i video seguenti e le foto della gallery scorrevole in alto.

