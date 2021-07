Nuova truffa su WhatsApp: attenzione al finto messaggio per scaricare il Green Pass

MeteoWeb

Le truffe su WhatsApp si moltiplicano di giorno in giorno, ed alcune diventano in pochissimo tempo virali, raggiungendo migliaia di utenti: secondo il Codacons in questi giorni sta dilagando la truffa sul Green Pass.

L’associazione ha evidenziato in una nota che molti utenti stanno ricevendo il seguente messaggio: “In questo link puoi scaricare il certificato verde Green Pass Covid-19 che permette di muoversi liberamente in tutto il territorio nazionale senza mascherina”.

La truffa, ha precisato il Codacons, “è stata ideata per acquisire dati personali e coordinate bancarie. Infatti, cliccando sul link l’ignaro utente viene catapultato su una finta pagina istituzionale con numerosi loghi simili agli originali. Proseguendo nella navigazione sul sito, all’utente viene chiesto di inserire i propri dati bancari/personali con l’obiettivo di usarli fraudolentemente“.

“Neanche il tempo di cominciare a familiarizzare con la nuova certificazione digitale che già sono cominciate le truffe,” ha commentato il Presidente del Codacons Marco Donzelli.

L’associazione invita i consumatori a non cliccare mai su collegamenti ricevuti tramite WhatsApp che arrivano da sconosciuti.