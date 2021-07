Rocce, sabbia e polvere marziane: nuove FOTO del rover Zhurong, continua l’esplorazione su Marte

Fino a giovedi’ scorso, il rover cinese Zhurong ha lavorato sulla superficie di Marte per 54 giorni marziani (un giorno marziano e’ circa 40 minuti piu’ lungo di un giorno sulla Terra) e ha percorso oltre 300 metri, secondo il Lunar Exploration and Space Program Center della China National Space Administration. Da quando il rover e’ atterrato sulla superficie di Marte, ha viaggiato verso sud per effettuare ispezioni ed esplorazioni. La telecamera di navigazione scatta ogni giorno immagini della morfologia lungo il percorso e anche il radar subsuperficiale, lo strumento di misurazione meteorologica e il rilevatore di campo magnetico superficiale sono stati attivati per il rilevamento.

Ora il rover ha inviato nuove immagini dal Pianeta Rosso (vedi foto della gallery scorrevole in alto). In due immagini, le caratteristiche della struttura delle rocce marziane e i solchi del rover si vedono chiaramente, e si notano alcune superfici rocciose coperte di polvere.

Il 26 giugno e’ stato il 42° giorno su Marte di Zhurong. Il rover e’ arrivato in una zona ricca di dune di sabbia. La telecamera di navigazione a bordo ha scattato immagini di una duna di sabbia rossa situata a circa 6 metri. In un’altra immagine, si vedono pietre di diverse dimensioni sparse intorno alla duna e quella di fronte al rover e’ larga circa 0,34 metri. Il 4 luglio e’ stato il 50° giorno su Marte del rover: ha navigato fino al lato sud della duna di sabbia, lunga circa 40 metri, larga 8 e alta 0,6 metri. Sulla sinistra di un’immagine si puo’ notare un ammasso di pietre di varie forme, mentre nell’angolo in alto a destra si vedono la copertura posteriore e il paracadute del lander. Quando Zhurong ha scattato l’immagine, la distanza lineare tra il rover e il punto di atterraggio era di circa 210 metri, e la distanza tra il rover, la copertura posteriore e il paracadute era di circa 130 metri.

La missione cinese Tianwen-1, composta da un orbiter, un lander e un rover, e’ stata lanciata il 23 luglio 2020. Il lander che trasportava il rover e’ atterrato il 15 maggio nella parte meridionale di Utopia Planitia, una vasta pianura nell’emisfero settentrionale di Marte. Il rover Zhurong e’ sceso dalla sua piattaforma di atterraggio sulla superficie marziana il 22 maggio, iniziando la sua esplorazione del Pianeta Rosso, e rendendo la Cina il secondo Paese dopo gli Stati Uniti a far sbarcare e a manovrare un rover su Marte.