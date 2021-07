Stazione Tiangong: oggi la prima passeggiata spaziale degli astronauti cinesi [FOTO]

Due degli astronauti cinesi a bordo della stazione Tiangong hanno effettuato oggi la prima “passeggiata spaziale“: lo ha reso noto l’emittente statale CCTV.

Ad uscire sono stati Liu Boming e Tang Hongbo, mentre il comandante Nie Haisheng è rimasto all’interno della stazione: è stata la 1ª delle due attività extraveicolari in programma e la 2ª nella storia del Paese.

Sono state testate nuove tute che consentono di trascorrere fino a 8 ore fuori dal modulo, installate apparecchiature che verranno utilizzate nelle missioni future e svolti altri compiti tecnici.

I tre astronauti dell’agenzia spaziale cinese CNSA (Chinese National Space Administration), sono partiti il 17 giugno a bordo della navetta Shenzhou, dal Jiuquan Satellite Launch Center, con un razzo Long March 2F.

I taikonauti rimarranno circa 3 mesi a bordo della stazione Tiangong, che il Paese asiatico prevede di avere pronta entro il 2022: i 3 “inquilini” occupano il modulo Tianhe, che a sua volta è collegato alla navicella cargo Tianzhou-2, che contiene rifornimenti, tute, attrezzature e carburante, tra gli altri materiali.

Si tratta della missione più lunga mai organizzata dalla CNSA.

La stazione Tiangong è progettata per durare circa 10 anni, fino 15 per alcuni esperti. Tra pochi anni è probabile che Tiangong diventi l’unica stazione spaziale, se quella Internazionale verrà dismessa come previsto.