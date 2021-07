Olimpiadi di Tokyo: porte chiuse a Fukushima ma spunta uno spettatore inatteso, un orso bruno

MeteoWeb

Poche ore fa le Olimpiadi in Giappone sono state aperte dalla gara di softball tra Giappone e Australia, giocata a porte chiuse a Fukushima, ed uno spettatore inatteso ha tentato di avvicinarsi all’impianto, creando scompiglio: un grosso orso bruno.

Avvistare plantigradi non è raro nel nord-est del Giappone: in particolare questo esemplare, secondo i media locali, è stato avvistato a più riprese nei giorni scorsi attorno allo stadio.

Un guardiano ha segnalato l’orso all’interno del recinto del Parco sportivo di Azuma ma l’animale è sfuggito alla cattura.