Previsioni meteo, feroce ondata di caldo africano nei prossimi 7-8 giorni: picco tra fine luglio e inizio agosto con punte di +45°C

Non ci sono novità dal quadro modellistico, rispetto a quanto già detto negli aggiornamenti precedenti: la fase tra fine luglio e inizio agosto sarà caratterizzata, stando anche alle ultimissime previsioni meteo, da una possente e duratura ondata di calore di matrice nordafricana. Il caldo importante già in questo avvio di settimana è praticamente una realtà sulle regioni meridionali, con punte di +41°C e valori medi diffusamente compresi tra +30 e +35°C sul resto dell’Italia, eccetto l’angolo nord-occidentale e localmente il medio-alto Tirreno, dove vi sono valori diffusi sotto i 30°C, tuttavia con un tasso di umidità in aumento. Ma l’onda di calore sarà ulteriormente in crescendo fino a raggiungere un picco massimo tra il 29/30 luglio e il 3 agosto.

Proprio a cavallo tra fine mese e inizio agosto, infatti, il promontorio sub-tropicale raggiungerà la sua massima potenza, esprimendosi in corrispondenza del Mediterraneo centrale e dell’Italia con i geo-potenziali più elevati e con la lingua di fuoco, al suo interno, più pronunciata. A cavallo tra il weekend e ‘inizio della prossima settimana, soprattutto il Sud Italia verrà tartassato da isoterme infuocate che faranno lievitare la temperatura ancora di qualche grado, con i valori massimi in pianura mediamente compresi tra +33 e +37°C su gran parte delle regioni adriatiche e centro-meridionali in genere, ma con punte ricorrenti verso i +38/+39/+40°C e valori estremi che potranno spingersi versi i +42/+43/+44 o persino qualche punta verso i +45°C. Le aree dove potranno aversi valori più infuocati, secondo le ultime previsioni meteo, sono ancora quelle pianeggianti della Puglia centro-settentrionale, essenzialmente Foggiano, Tavoliere, localmente anche dall’Est Materano e, ancor più, della Sicilia orientale, area Catanese. Attenzione su questi settori, per clima incandescente per 4/5 giorni a cavallo tra luglio e agosto. Temperature calde, tuttavia, piuttosto persistenti anche sul resto del paese, con +38°C anche al Nord, soprattutto sulla Romagna.