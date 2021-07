Ondata di caldo “pericolosa” in Grecia: picchi di +45°C nei prossimi giorni

MeteoWeb

Anche la Grecia sta affrontando una forte ondata di caldo, con temperature che potrebbero raggiungere i +45°C per diversi giorni. Secondo il Servizio meteorologico nazionale, le alte temperature sono dovute a una massa d’aria calda che ha iniziato a spostarsi attraverso il territorio ellenico da Ovest a Est. I meteorologi locali prevedono che le temperature rimarranno molto elevate per tutta la prossima settimana. Inoltre, sono attesi valori minimi notturni molto elevate, sopra i +30°C. Secondo il direttore del Servizio meteorologico nazionale, Theodoris Kolydas, questa ondata di caldo è “pericolosa” e ha riferito che dovrebbe raggiungere il suo apice lunedì e martedì. In seguito la colonnina di mercurio dovrebbe iniziare a calare molto lentamente.