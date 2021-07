Ondata di caldo torrido soffoca la Grecia: oggi attesi +44°C dopo 10 giorni di temperature infuocate

Dopo 10 giorni di caldo torrido, in Grecia oggi è atteso un ulteriore innalzamento delle temperature: secondo le previsioni dell’Osservatorio meteorologico di Atene, nel Paese oggi la colonnina di mercurio dovrebbe segnare picchi di +44°C in alcune zone.

Le temperature più alte dovrebbero registrarsi nell’area continentale, nel centro del Paese.

Le autorità di Atene hanno messo a disposizione delle popolazioni più vulnerabili sale comuni climatizzate durante il giorno. E’ stata prevista anche la chiusura nel pomeriggio odierno dell’Acropoli, uno dei siti turistici più visitati del Paese.

La protezione civile greca ha invitato a prestare attenzione anche nei prossimi giorni, in particolare riferendosi agli anziani e ai bambini che devono idratarsi regolarmente ed evitare di esporsi al sole. Ha inoltre avvertito dell’alto rischio di incendi in diverse regioni, assicurando la mobilitazione e l’allerta dei vigili del fuoco.