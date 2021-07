Ondata di freddo anomalo in Brasile: Stati meridionali nella morsa del gelo, tanta neve nella “Serra Gaucha” [FOTO]

MeteoWeb

Il Brasile sta affrontando un’ondata di freddo anomalo, con temperature inferiori a -8°C e nevicate in più di 20 città negli Stati meridionali di Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paranà.

In particolare, neve e pioggia gelata sono state segnalate nelle scorse ore in numerose località dello Stato del Rio Grande do Sul, al confine con Uruguay e Argentina.

Le nevicate più intense si sono registrate nella “Serra Gaucha”, a Gramado e Canela, dove il panorama imbiancato ha incantato residenti e turisti.

Per quanto riguarda le temperature, a Bom Jardim da Serra, nello Stato di Santa Catarina, la colonnina di mercurio ha segnato di -8,6°C mentre nella capitale, Florianopolis, si sono registrati +4°C.

L’aria fredda sta dominando tutto il Centro/Sud del Paese, avanzando fino al sud di Bahia e anche in parte nell’interno del Nord/Est, provocando un calo delle temperature, soprattutto nelle zone più elevate.

L’ondata di freddo in corso potrebbe essere una delle più intense del secolo in Brasile: il fenomeno è dovuto ad una massa d’aria fredda di origine polare che arriva sul sud del Paese con temperature eccezionalmente basse, alta probabilità di neve e possibilità di giornate gelide per un periodo abbastanza lungo. Si prevede, infatti, che l’ondata di freddo duri fino a domenica 1 agosto. Potrebbe essere un’ondata polare di intensità eccezionale con una portata osservata poche volte nella storia recente del Brasile.