Osservazione della Terra: e-GEOS e ISI insieme per offrire i dati della costellazione satellitare SAR-Elettro Ottica più avanzata al mondo

Due aziende leader mondiali nella geoinformazione, e-GEOS, una società dell’Agenzia Spaziale Italiana (20%) e di Telespazio (80%), e ISI (ImageSat International), azienda israeliana leader in soluzioni di intelligence basate su tecnologie spaziali, hanno costituito un’alleanza strategica al fine di creare la costellazione satellitare di Osservazione della Terra più avanzata al mondo.

L’alleanza tra e-GEOS e ISI permetterà di creare una costellazione ottica-radar ad alta rivisitazione e ultra-alta risoluzione e proporre così ad un mercato in continua evoluzione una sinergia di asset e infrastrutture allo stato dell’arte nel settore dell’Osservazione della Terra.

La costellazione virtuale è composta da otto satelliti complessivi, tra cui cinque satelliti dual-use con tecnologia radar (SAR-Synthetic Radar Aperture) COSMO-SkyMed e COSMO-SkyMed di seconda generazione – di proprietà dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e del Ministero della Difesa italiano, e di cui e-GEOS è distributore esclusivo a livello mondiale – e tre satelliti EROS Next Generation ottici ad altissima risoluzione.

La costellazione – unica nel suo genere – è destinata ad espandersi nei prossimi anni con il lancio di nuovi elementi, tra cui ulteriori satelliti COSMO-SkyMed di seconda generazione, oltre che quattro satelliti ISI, due nuovi EROS C EO ad altissima risoluzione e due EROSAR ad alta risoluzione.

Grazie all’accordo di partnership, le due società saranno in grado di offrire ai loro clienti, attuali e futuri, l’accesso a fonti di informazioni, analisi e dati di livello mondiale. La combinazione di satelliti di diverse tecnologie di rilevamento, lanciati sia nelle tradizionali orbite polari sia in orbite a media inclinazione, garantisce infatti capacità di acquisizione ad altissima risoluzione, con bassi tempi di rivisita durante il giorno, la notte e in ogni condizione atmosferica.

L’alleanza, inoltre, facendo leva sui rispettivi modelli di business, sulla dimensione mondiale di entrambe le aziende e sulla complementarità tecnologica, consolida le capacità industriali di e-GEOS e ISI con particolare attenzione ai servizi e alle soluzioni rivolte al mercato della Difesa e dell’Intelligence.

“Questa nuova collaborazione nell’ambito di un più ampio orizzonte federativo apre oggi nuove e importanti opportunità di mercato grazie ad alcuni tra i migliori sistemi satellitari esistenti al mondo“, ha dichiarato Paolo Minciacchi, Amministratore Delegato di e-GEOS e Direttore della Geoinformation Line of Business di Telespazio.

“Unendo le forze, i sistemi satellitari, l’esperienza, oltre ai talenti e le competenze di entrambe le aziende, abbiamo dato vita a una delle realtà di intelligence commerciale tra le più importanti al mondo. Si tratta di capacità di raccolta e competenze finora nelle mani delle sole superpotenze e ora, grazie all’alleanza con e-GEOS, in grado di rafforzare i tutti i nostri clienti fornendogli accesso alla più avanzata costellazione satellitare commerciale” ha dichiarato Noam Segal, Amministratore Delegato di ISI.