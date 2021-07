Palermo: intervento per 3 escursionisti in difficoltà sul Monte d’Oro [FOTO]

MeteoWeb

Intervento congiunto del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano e del IV Reparto Volo della Polizia di Stato per recuperare tre escursionisti trovatisi in difficoltà sul Monte d’Oro, nei pressi di Collesano (Palermo). A causa delle condizioni proibitive (con terreno impervio e temperature vicine ai +40°C) e della sospetta distorsione della caviglia per una di loro, una donna di Collesano, l’operazione è stata portata a termine con una squadra a terra e una elitrasportata.

I tre, due uomini di 34 e 36 anni e una donna di 57, trovatisi in difficoltà dopo avere smarrito il sentiero durante una gita sulla montagna che sovrasta il paese madonita ed essere arrivati nei pressi delle pareti verticali, hanno allertato il SASS segnalando la loro posizione. Sul posto è stata inviata una squadra dalle Madonie che ha raggiunto a piedi gli escursionisti mentre, contemporaneamente, due tecnici di elisoccorso si sono imbarcati all’aeroporto di Boccadifalco su un AW 139 della Polizia, con la quale vige un consolidato e proficuo rapporto di collaborazione. I tecnici appiedati hanno raggiunto gli escursionisti e li hanno rifocillati, mettendo in sicurezza la ferita che è stata prelevata dall’elicottero in hoovering, fermo a pochi centimetri dal suolo.

I due compagni sono stati accompagnati a piedi sulla strada mentre l’infortunata è stata sbarcata nell’elisuperficie della Polizia Stradale di Buonfornello, dove ad attenderla c’era un’autoambulanza del 118 che lo ha trasferito all’ospedale di Cefalù per una sospetta distorsione alla caviglia destra.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, in caso di incidenti su pareti di roccia, sentieri, ambienti innevati, in grotta e gole fluviali o in caso di dispersi in ambiente impervio e ostile, è allertabile mediante il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112, sempre chiedendo esplicitamente l’intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico CNSAS. Il NUE112 trasferirà la chiamata di soccorso alla Centrale Operativa 118, la quale provvederà ad allertare il SASS.