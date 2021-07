Papa Francesco ricoverato al Gemelli per sottoporsi ad un intervento chirurgico

Questo pomeriggio, Papa Francesco si è recato presso il Policlinico A. Gemelli di Roma, dove verrà sottoposto ad un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. L’intervento chirurgico sarà eseguito dal prof. Sergio Alfieri.

Papa Francesco potrebbe entrare in sala operatoria domattina o addirittura stasera e sarà dimesso dopo un breve periodo di osservazione. Le sue condizioni non sarebbero fonte di preoccupazione e il ricovero non è avvenuto in condizioni di urgenza.

Al termine dell’intervento verrà diramato un nuovo bollettino medico, secondo quanto riferisce la Sala stampa vaticana.