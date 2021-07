Pesce surgelato richiamato dai supermercati per rischio chimico: contiene sostanze tossiche [MARCHIO E LOTTO]

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per pesce surgelato contaminato da sostanze tossiche. Si tratta nello specifico di “Calamaro indopacifico pulito congelato“, marchio Albatros. I lotti richiamati, venduti in vaschette skin da 400 grammi, sono i seguenti:

0006MF, data di scadenza 08/2022;

0010NF, data di scadenza 09/2022.

Il motivo del richiamo è indicato in: “Concentrazione di cadmio superiore ai limiti di legge rilevata in autocontrollo“. A chi avesse già acquistato i lotti indicati è chiesto di non consumare e di riportare al punto vendita per il rimborso.