Previsioni Meteo, piogge all’orizzonte dopo metà mese nel Centro/Sud colpito dalla siccità

Instabilità piuttosto circoscritta, secondo le previsioni, ancora per diversi giorni prossimi, con rischio di temporali essenzialmente sulle regioni settentrionali, di più su quelle alpine, prealpine e pianure a esse più vicine. La fase anticiclonica e siccitosa è prevista protrarsi sul resto del paese almeno fino a metà mese. Come già accennato in precedenti aggiornamenti, però, nella seconda parte di luglio sembrerebbe invertirsi la situazione. Con buona probabilità l’anticiclone, che sta occupando attualmente posizioni medio-basse sull’Europa incidendo di più sulle regioni centro-meridionali italiane, potrebbe via via spostare i suoi massimi verso l’Europa occidentale i settori a Ovest del nostro Bacino, mostrandosi meno strutturato sul Mediterraneo centrale e sull’Italia.

Continuerebbero, naturalmente, a esserci belle giornate soleggiate su buona parte del paese, tuttavia con minore incidenza calda, quindi con clima estivo nella norma ma, soprattutto, le previsioni meteo computerebbero ricorrenti infiltrazioni di aria fresca nordoccidentale verso l’Italia, con attività temporalesca senz’altro più viva. In particolare, stando al quadro barico prospettato, l’instabilità potrebbe riguardare nelle battute iniziali, ossia intorno a metà mese o per qualche giorno a seguire, di più le regioni settentrionali, in forma più irregolare quelle appenniniche. Ma, via via, dalla fine della seconda decade e poi per il corso della terza, la circolazione più direttamente nordoccidentale o settentrionale, potrebbe apportare una fase temporalesca più vivace essenzialmente sulle regioni centro-meridionali, soprattutto appenniniche, ma anche altrove, meno al Nord. Insomma, prospettive, per la seconda parte di luglio, all’insegna di un possibile riscatto pluviometrico anche per il Centro Sud che sta vivendo una fase molto calda e siccitosa. La redazione di MeteoWeb continuerà a monitorare l’evoluzione del tempo nel più lungo periodo apportando quotidiani aggiornamenti