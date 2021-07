Meteo, piogge torrenziali provocano alluvioni e frane in Corea del Sud: vittime e tanti danni [FOTO]

Piogge torrenziali hanno provocato danni e vittime nelle zone meridionali della Corea del Sud, soprattutto nella provincia di Jeolla meridionale. In alcune zone della provincia di Jeolla meridionale e della provincia di Gyeongsang meridionale sono caduti oltre 500mm di pioggia dalla sera di lunedì 5 luglio, che hanno provocato allagamenti di case e terreni agricoli (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

Una donna sui 60 anni è stata trascinata via dall’acqua vicino alla sua casa a Haenam, nella provincia di Jeolla, ed è stata trovata senza vita. Due case sono state sepolte e altre due sono state danneggiate da frane a Gwangyang, nella provincia di Jeolla meridionale. Una donna sugli 80 anni è rimasta intrappolata in una delle case travolte. I soccorsi avevano iniziato le operazioni di ricerca dopo aver confermato che la donna era ancora viva via cellulare ma alla fine è stata trovata senza vita.

Oltre 100 persone sono state evacuate dalle loro abitazioni, mentre strade e alcune parti delle linee ferroviarie nelle province di Jeolla e Chungcheong, ma anche nelle città di Gwangju e Busan, sono state interrotte. Registrati anche problemi nella fornitura di energia elettrica.

Come se questi danni non fossero sufficienti, continuerà a piovere in Corea del Sud per il resto della settimana, poiché il Paese si trova nella stagione delle piogge.