Piogge torrenziali si abbattono su New York: metropolitana allagata, cittadini la attraversano indossando sacchi della spazzatura [VIDEO]

Dopo un acquazzone che giovedì si è abbattuto su New York, la metropolitana della Grande Mela è stata letteralmente inondata d’acqua, in modo particolarmente grave nel nord di Manhattan e nel Bronx. In queste stesse zone numerosi automobilisti sono rimasti bloccati e sono stati salvati dalle acque alluvionali sulla Major Deegan Expressway.

Con le piogge torrenziali la stazione della metropolitana di New York è rimasta completamente allagata: diversi video e immagini che circolano online mostrano persone che indossano sacchi della spazzatura per attraversare le metropolitane colme d’acqua.