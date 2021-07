Forti piogge, vento e grandine sferzano la Svizzera: danneggiato l’aeroporto di Locarno, allagamenti e alberi abbattuti a Zurigo [FOTO e VIDEO]

L’ondata di maltempo che sta colpendo il Nord Italia ha fatto sentire i suoi effetti anche sulla Svizzera, colpita a partire dalla notte da forti piogge, ma anche grandine e forti venti. Particolarmente interessati il Canton Giura e il Canton Zurigo. In queste aree, sono molteplici le allerte meteo emesse da MétéoSuisse.

Danni e disagi nella circolazione stradale e ferroviaria nel Canton Zurigo a causa del maltempo. I servizi di emergenza hanno ricevuto oltre 1.000 chiamate. Le aree di Wallisellen, Kloten e Birmensdorf sono state le più colpite dalle piogge. Waldegg ha registrato 31,1mm di pioggia in 10 minuti. 27,1mm di pioggia ad Affoltern in 10 minuti e 25mm in 10 minuti a Opfikon. Tante le cantine inondate e gli alberi abbattuti dalla furia del vento che ha superato i 100km/h in alcune località. Le forti piogge stanno facendo salire il livello di laghi e corsi d’acqua, vicini alla soglia della piena.

Nell’Alto Ticino, il vento ha provocato tanti danni e disagi. All’aeroporto di Locarno, dove il vento ha raggiunto gli 80km/h, è stato parzialmente scoperchiato un hangar e sono stati registrati altri danni (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Non sono stati segnalati feriti gravi, ma una persona ha riportato leggere escoriazioni. Anche in questa zona, si registrano allagamenti e alberi caduti. Raffiche massime di 92km/h sono state registrate all’Aeroporto di Magadino e di 90km/h a Lugano. A Tenero, una pianta è caduta su un bus, senza provocare feriti. A Melide, è stata segnalata la caduta di un palo della luce, nella zona del lungolago.

In alcune zone del Canton Berna, i temporali sono stati accompagnati dalla grandine. Nell’area di Schwarzerburg, i chicchi di grandine hanno raggiunto i 3-4cm.

Le forti piogge che hanno colpito il Canton Giura hanno costretto i Vigili del Fuoco ad oltre 80 interventi per aspirare l’acqua, mentre la circolazione risulta fortemente colpita. Fortunatamente non si registrano feriti.