Pordenone: in salvo lo speleologo ferito bloccato nella grotta Buca Mongana

Tratto in salvo dai soccorritori del Soccorso Alpino Friuli Venezia Giulia lo speleologo di Roveredo in Piano rimasto bloccato tutta la notte nei pressi della grotta Buca Mongana. Il salvataggio è stato complesso: il ferito era 7 metri sotto una strettoia e non poteva essere spostato per l’assenza di spazio sufficiente all’interno.

L’uomo ha un braccio rotto e ferite al volto.

In tutto hanno preso parte una quarantina di tecnici del Soccorso Alpino tra cui diversi provenienti da altre regioni Lombardia, Trentino, Umbria e Lazio.

Lo speleologo è stato trasportato all’alba a valle in elicottero.